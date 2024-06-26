مصادر فلسطينية: حريق ضخم يمتد إلى معسكر لجيش الاحتلال قرب بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 00:08

مصادر فلسطينية: حريق ضخم يمتد إلى معسكر لجيش الاحتلال قرب بلدة العيساوية شرق القدس المحتلة

منذ 27 mins 25 June، 2024
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