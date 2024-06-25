الحية: حماس مستعدة لمفاوضات حقيقية

أكد نائب رئيس حركة “حماس” في غزة خليل الحية ان “تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤكد أنه لا يريد وقف إطلاق النار أو استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة”، واوضح أن “موقف نتنياهو الحقيقي هو أنه يريد استعادة أسراه ومواصلة الحرب نتنياهو وإطالة أمد الحرب للتغطية على فشله خلال 9 أشهر”.

وقال الحية في حديث له الاثنين إن “حركة حماس مستعدة وجادة لمفاوضات حقيقية التوصل إلى صفقة توقف الحرب إذا التزم نتنياهو بمبادئ الرئيس الأمريكي جو بايدن”، وأضاف أن “حماس واضحة منذ بدء المفاوضات”، وشدد على أنه “لا تنازل عن مواقف الحركة ومنها وقف العدوان بشكل دائم والانسحاب جيش الاحتلال انسحابًا شاملاً وعودة النازحين”.

ورأى الحية أن “المنطقة لن تهدأ، لأن نتنياهو مسعر حرب في كل الجبهات من أجل بقائه السياسي”، واكد انه “إذا وسع الاحتلال حربه لتشمل لبنان فسيفتح على نفسه نارا كبيرة”.

المصدر: فلسطين اليوم