كتائب سيد الشهداء تزف أحد مقاوميها شهيداً على طريق القدس

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، كتائب سيد الشهداء استشهاد أحد مقاوميها في قصف أمريكي استهدف سيارته على الحدود السورية – العراقية.

وقالت في بيان: “تزف المقاومة الاسلامية كتائب سيد الشهداء المنصورة، الشهيد المجاهد عبد الله رزاق عنون الصافي شهيدا على طريق القدس، في قصف أمريكي غادر استهدف عجلته في يوم الجمعة، في أثناء دورية للرصد والاستطلاع على تخوم الحدود العراقية السورية”.

كتائب حزب الله العراق أكدت في بيان بأن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأميركي على الحدود العراقية السورية باستهداف الشهيد المجاهد عبد الله رزاق عنون الصافي، أحد مجاهدي المقاومة الإسلامية كتائب سيد الشهداء، لهي تأكيد على استمرار النهج الإجرامي بحق أبناء شعبنا العراقي، واستباحة أرضه وسمائه، وهتك سيادته.

وإذ باركت لكتائب سيد الشهداء وأمينها العام ومجاهديها ارتقاء أحد فرسانها، أكدت بأن دماء الشهداء الزكية ستبقى دافعًا حيًا للتمسك بنهج المقاومة التي تخوض معركة الحق ضد الباطل بكل جبهاتها مع أعداء الإسلام والإنسانية.

وشارك الأمين العام لكتائب سيّد الشهداء في العراق ، ابو الاء الولائي في تشييع الشهيد وحمل النعش المبارك الى مثواه الأخير.

المصدر: وكالات