مراسل المنار: السنة الدخان تتصاعد في مستعمرة المطلة الصهيونية بعد إستهدافها بالصواريخ الموجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 09:58

مراسل المنار: السنة الدخان تتصاعد في مستعمرة المطلة الصهيونية بعد إستهدافها بالصواريخ الموجهة

منذ 40 mins 14 June، 2024
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