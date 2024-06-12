كتائب القسام تستهدف مقر قيادة العدو في محور “نتساريم” بصاروخ 114ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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كتائب القسام تستهدف مقر قيادة العدو في محور “نتساريم” بصاروخ 114ملم
منذ 25 mins
12 June، 2024
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كتائب القسام
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