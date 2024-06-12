السيد صفي الدين: إذا كان العدو يصرخ ويئنّ مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 15:04

السيد صفي الدين: إذا كان العدو يصرخ ويئنّ مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل

منذ 27 mins 12 June، 2024
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