السيد صفي الدين: عهدنا لكل شهدائنا أننا سنمضي قدماً بثبات حتى يكتب الله نصراً مؤزراً موعوداً أو شهادة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 15:04

السيد صفي الدين: عهدنا لكل شهدائنا أننا سنمضي قدماً بثبات حتى يكتب الله نصراً مؤزراً موعوداً أو شهادة

منذ 31 mins 12 June، 2024
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