السيد صفي الدين: جوابنا بعد استشهاد “ابو طالب” أننا سنزيد من عملياتنا شدة وبأساً وكماً ونوعاً ولينتظرنا في الميدان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 15:04

السيد صفي الدين: جوابنا بعد استشهاد “ابو طالب” أننا سنزيد من عملياتنا شدة وبأساً وكماً ونوعاً ولينتظرنا في الميدان

منذ 34 mins 12 June، 2024
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