غوتيريش يتحدث عن الوضع الإنساني بغزة ويطالب بتوقف “الخوف” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 16:50

غوتيريش يتحدث عن الوضع الإنساني بغزة ويطالب بتوقف “الخوف”

منذ 1 ساعة 11 June، 2024
غوتيريش
أخبار دولية - الأمم المتحدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -خلال كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة- إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، والوضع المتردي يزداد تفاقما، مشيراً إلى أن جميع المساعدات تمنع من الدخول.

وأفاد بأن 80% من سكان قطاع غزة لا يجدون الماء الصالح للشرب بسبب استمرار الحرب وتوقف المساعدات، وقال إن الخوف الذي يعيشه سكان قطاع غزة يجب أن يتوقف، مطالبا بإنهاء الحرب واحترام القانون الدولي.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق سراح المحتجزين، داعيا إسرائيل وحركة حماس لسرعة التوصل إلى اتفاق، وحماية المدنيين في القطاع وتأمين البنية التحتية اللازمة لمعيشتهم.

وشدد على ضرورة تبرع الحكومات والشعوب من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحل في غزة سياسي، ويتم عبر السلام والتعايش المشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

المصدر: مواقع إخبارية

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