اشتباكات مستمرة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمدينة طوباس شمال الصفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 06:14

اشتباكات مستمرة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمدينة طوباس شمال الصفة الغربية

منذ 2 ساعة 10 June، 2024
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