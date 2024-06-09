تقرير مصور | شهود عيان للمنار.. الاحتلال أعدم مدنيين في النصيرات

أكد شهود عيان أن القوات الصهيونية أعدمت عدداً من المواطنين خلال عملية اقتحام مخيم النصيرات.

وحسب شهود عيان فقد استشهد ثلاثين مواطن من عائلة شلط وامراة وبناتها الست من عائلة ابو ذكري ورجل وزوجته وابنه وبنته من عائلة الجمل، في إعدامات ميدانية.

والتقى مراسلنا عماد عيد مواطنين فلسطينيين من ابناءِ مخيم النصيرات الذين أكدوا قيامَ الجنود الصهاينة بإعدامِ عددٍ من المدنيين خلال اقتحام مخيم النصيرات.

وأسوةً بمجمعِ الشفاء الطبي وباقي المؤسساتِ الطبية في قطاع غزة، أقدم جيشُ الاحتلال خلال التوغلِ الاخير في مخيم جباليا على حرقِ طابقينِ في المستشفى الاندونيسي ملحقاً أضراراً كبيرةً بالمعداتِ الطبية.

العدوان في يومه الـ 247.. قصف متواصل على مناطق القتال وارتقاء عشرات الشهداء

واستشهد 5 مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء في غارات إسرائيلية استهدفت، مساء اليوم الأحد، مخيمي النصيرات والبريج، وسط قطاع غزة. كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي، استهدف محيط مركز يؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 21 مواطنا وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مناطق متفرقة بقطاع غزة. ووأكدت مصادر صحية استشهاد 7 مواطنين إثر غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في النصيرات ودير البلح.

كما ذكرت مصادر محلية، بأن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا لعائلة أبو دقة شرق دير البلح، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات. وأكدت مصادر محلية سقوط شهداء وإصابات بعد قصف الاحتلال منزلا قرب محطة عكيلة في دير البلح، مشيرة إلى نسف مبانٍ سكنية في منطقة أبو العجين شرقي المدينة.

كما أفادت مصادر طبية في مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة بأن 4 شهداء وعدة إصابات وصلوا المستشفى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة كساب في حي الدرج بجانب عيادة الدرج وسط المدينة.

وأشارت المصادر إلى انتشال 4 شهداء من قصف منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أشار شهود عيان إلى أن مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق الخربة ومصبح وعريبة في مدينة رفح.

وفي شمال القطاع، أفادت مصادر طبية بأن مستشفى العودة استقبل 6 شهداء، و22 جريحا جراء تجدد القصف الإسرائيلي على وسط مخيم النصيرات ظهر اليوم الأحد.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37084، والإصابات إلى 84494، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.