دلالات استراتيجية لاستهداف القوات اليمنية المدمرة “أيزنهاور”

أكد محللون عسكريون وسياسيون يمنيون، أن العمليات اليمنية المساندة لغزة وضعت “العدو الأمريكي في مأزق كبير في البحر الأحمر”، مشيرين إلى أن “استهداف حاملة الطائرات آيزنهاور له دلالات استراتيجية وسيؤدي إلى إنهاء التواجد الأمريكي والغربي من منطقة البحر الأحمر”.

وقال العميد عبدالسلام سفيان، في تصريحات لـ “وكالة يونيوز للأخبار”، إن “استهداف حاملة الطائرات إيزنهاور له دلالات وأبعاد استراتيجية، فمن حيث التوقيت فقد جاء الاستهداف بعد ساعات من العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا في أكثر من محافظة، بمعنى أن اليمن لايحتفظ بحق الرد”.

وأشار العميد سفيان إلى أن “استهداف إيزنهاور جاء تتويجاً للعمليات اليمنية منذ إن إعلان اليمن الانخراط في معركة إسناد غزة”.

وأكد أن “اليمن بهذه العمليات استطاع أن ينهي السيطرة الغربية على البحر الأحمر، مبيناً بأن القوات المسلحة اليمنية لديها الكثير من الخيارات التي ستفاجئ العدو في أكثر من مكان”.

وأضاف: “اليوم الأمريكي أمام مأزق كبير فهو إما أن ينسحب وهذا الخيار صعب، وإما أن يستمر وهو يدرك أن الأثمان باهظة في حالة استمراره، بالإضافة إلى أنه غير قادر على تحقيق أهدافه”.

وحول التطور في قدرات القوات المسلحة اليمنية، أوضح سفيان، أن “الدفاعات الجوية الموجودة على متن إيزنهاور والمدمرات الأمريكية هي من أحدث أنظمة الدفاع الجوي في العالم، لكن الأسلحة اليمنية اليوم تتغلب على التفوق الذي يمتلكه العدو، وذلك من خلال العمليات المركبة والمعقدة”.

بدوره، قال المحلل السياسي حسن الوريث إن ” تصريحات السفير الأمريكي حول عرقلة عملية السلام، تؤكد بأن أمريكا هي التي تتحكم بالقرار لدى الطرف الآخر، وهم يربطون عملية السلام بوقف عمليات صنعاء في البحر الأحمر ضد الكيان الصهيوني”.

وأوضح الوريث “أنهم بعد أن فشلوا في الخيار العسكري لجأوا للخيارات الاقتصادية، ولايعني ذلك أن الحرب لن تعود ولكن تكرار التجربة سيكلفهم الكثير”.

وحول استهداف صنعاء لحاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور، قال الوريث، ان “استهداف صنعاء لإيزنهاور هي رسالة مفادها بأن هذه مياهنا ويجب على الأمريكي أن لايأتي إليها لحماية الكيان الصهيوني”.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية فجر الأحد، أن قواتها البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت 6 عمليات عسكرية. وأكدت أن “العملية الأولى استهدفتْ حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ (إيزنهاور) شماليَ البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ وهو ثاني استهدافٍ للحاملةِ خلالَ ٢٤ ساعة”، وتابعت ان “العملية الثانيةُ استهدفتْ مدمرةً أمريكيةً في البحرِ الأحمرِ وأصيبَتْ إصابةً مباشرةً بعددٍ من المسيرات”.

وتابع البيان “فيما العملياتُ الأربعُ الأخرى استهدفتْ سفناً تابعةً لشركاتٍ انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ منها سفينةُ( MAINA ) والتي تم استهدافُها بعمليتينِ في البحرِ الأحمرِ وكذلك في البحرِ العربي”، واضاف ان “العمليةُ الثالثةُ استهدفتْ سفينة( ALORAIQ ) في المحيط الهندي”، ولفت الى ان “العمليةُ الرابعةُ استهدفتْ سفينةَ( ABLIANI ) في البحرِ الأحمرِ”.

وأمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف هدف عسكري للعدو الاسرائيلي في منطقة ام الرشراش (ايلات) جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ “فلسطين” الباليستي.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع في مؤتمر صحافي عقده مساء الإثنين إن “القوات المسلحة اليمنية تكشف عن صاروخ فلسطين الباليستي اليوم ولأول مرة والذي حقق هدفه بنجاح”، وأكد “نحن مستمرون بتنفيذ عملياتنا العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

المصدر: يونيوز