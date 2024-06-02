إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في مرجليوت في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 2 2024 - 11:26
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إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في مرجليوت في إصبع الجليل
منذ 20 mins
2 June، 2024
عاجل
مرجليوت
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