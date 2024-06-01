إطلاق نار كثيف وانفجارات في محيط تل زعرب غرب رفح جنوب غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2024 - 04:48

إطلاق نار كثيف وانفجارات في محيط تل زعرب غرب رفح جنوب غزة

منذ 58 mins 1 June، 2024
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