حملن العلم اللبناني وشعار جامعتهن ودخلن قاعة الوصول في مطار بيروت الدولي ليستقبلهن زملاؤهن وأساتذتهن بالورود والأناشيد الوطنية.

هنّ طالبات جامعة العلوم والآداب اللبنانية usal قسم الإعلام، اللواتي فزن بالمركز الثاني في البطولة الدولية السابعة لمناظرات الجامعات المنظّمة في قطر.

روان حرشي، هبة دهيني ورؤى شرف الدين أحرزن هذا اللقب للمرّة الأولى لبنانيا، بعد مواجهتهن الفريق الفلسطيني بمنافسة متقاربة.

موقع قناة المنار الإلكتروني استقبل البطلات في المطار، وأجرى معهن حوارا حول البطولة والتجربة والفوز.

عن نتاج هذه التجربة تقول الطالبة هبة دهيني، إنّ مواجهة طلّاب من دول مختلفة أكسبها فرصة التعرّف الى قناعات أبناء تلك الدول وطريقة تفكيرهم. أما الصعوبة في هذا التحدّي فتكمن في التكتيكات التي يجب إتّباعها خلال المناظرة، لكنّ ذلك لم يقف حائلا أمام فوزهن، وبالنسبة للمواجهة مع فلسطين اعتبرت دهيني أن الوصول الى هذه المرحلة هو فوز لبلاد الشام، وهذا النصر هو للبنان وفلسطين على حد سواء.

أما الطالبة رؤى شرف الدين فتحدّثت عن التدريبات وعن كل مراحل البطولة، التي بدأت من التصفيات على صعيد لبنان، معتبرة أنّهن بهذا الفوز رفعن إسم لبنان وجنوب لبنان عاليا، وأثبتن للعالم أن لبنان يعني الثقافة والفكر الراقي.

الفائزة بالمركز الثالث في البطولة كأفضل متحدّثة الطالبة روان حرشي شكرت قناة المنار على مواكبتها لهذا الحدث، واعتبرت أن وصولها الى هذا المركز بين متناظرين حظيوا بالتدريب الكافي على أيدي مدرّبين ومحكّمين قطريين، هو إنجاز كبير، وأنّهن بهذا الفوز وضعن لبنان على سكّة التميّز في منافسات التناظرات المستقبلية. تابعت حرشي، على الصعيد الشخصي زاد هذا النجاح من ثباتها وفتح لها أفق التفكير النقدي تجاه كل القضايا والأزمات التي نعيشها في لبنان، كما أنّها حصلت على فرصة لإثبات هويّة لبنان الأصيلة.

المحكّمة الدولية في مركز مناظرات قطر نهلا بسيوني، لفتت الى أنّ الطالبات الفائزات أظهرن مثابرة وإصرار كبيرين، وقد تواجهن مع جامعات من دول لديها مؤسّسات متخصّصة لتأهيل وتدريب الطلّاب، واستطعن ترك بصمة خاصة في قطر لدى الجهات المعنيّة بالمسابقة. كما أشارت بسيوني الى أنّ اختيار طالبتين لبنانيتين كأفضل متحدّثات بين العشرة الأوائل هو أول إنجاز يحصل في تاريخ لبنان الذي شارك سابقا في هذه البطولة.

المصدر: موقع المنار