الامام الخامنئي: إنّ ‎جبهة المقاومة العظيمة تكافح منذ سنين في نقطة بعيدة عنكم بالإدراك نفسه وبالمشاعر ذاتها التي تعيشونها الآن والهدف من هذا الكفاح هو وقف الظلم الفاضح الذي ألحقته شبكةٌ إرهابيّةٌ عديمة الرّحمة تُدعى الصهيونية بشعب ‎فلسطين منذ أعوامٍ خلت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 05:02

الامام الخامنئي: إنّ ‎جبهة المقاومة العظيمة تكافح منذ سنين في نقطة بعيدة عنكم بالإدراك نفسه وبالمشاعر ذاتها التي تعيشونها الآن والهدف من هذا الكفاح هو وقف الظلم الفاضح الذي ألحقته شبكةٌ إرهابيّةٌ عديمة الرّحمة تُدعى الصهيونية بشعب ‎فلسطين منذ أعوامٍ خلت

منذ 2 ساعة 30 May، 2024
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