ممثلة سويسرا في مجلس الأمن الدولي: الكارثة الإنسانية في غزة يصعب استيعابها ويجب فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 21 2024 - 01:26

ممثلة سويسرا في مجلس الأمن الدولي: الكارثة الإنسانية في غزة يصعب استيعابها ويجب فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع

منذ 1 ساعة 21 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة