اعلام العدو: هبوط مروحية عسكرية “اسرائيلية” في مستشفى سوروكا بالنقب على متنها جنود جرحى من معارك شرق رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 12:50

اعلام العدو: هبوط مروحية عسكرية “اسرائيلية” في مستشفى سوروكا بالنقب على متنها جنود جرحى من معارك شرق رفح

منذ 1 ساعة 10 May، 2024
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