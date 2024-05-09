المقاومة الإسلامية: هجوم كفرجلعادي أصاب غرفة عمليات القيادة العسكرية الاسرائيلية بالمنطقة بشكل مباشر وأوقع ضباطها وجنودها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 9 2024 - 19:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية استهدفت إحدى المنظومات الفنية المستحدثة في موقع راميا ودمرتها
القوات اليمنية: استهداف سفينتين "إسرائيليتين" وثالثة مرتبطة بالعدو في المحيط الهندي وخليج عدن
السيد الحوثي: المفروض على مصر أن تكون في مقدمة التحرك العربي لموقف حازم للضغط على العدو لإخلاء معبر رفح
السيد الحوثي: حزب الله يكثف عملياته على العدو الإسرائيلي وتهديدات وزير الحرب رد عليها الحزب بنفس اليوم بعمليات قوية
السيد الحوثي: العمليات في جبهة اليمن مستمرة باستهداف سفن أميركا وإسرائيل وبريطانيا والمرتبطة بالعدو الإسرائيلي
السيد الحوثي: من الآن نحن نفكر أيضا في المرحلتين الخامسة والسادسة ولدينا خيارات مهمة جدا وحساسة ومؤثرة على الأعداء
السيد الحوثي: العدو لا يعرف إلا لغة القوة وليس هناك حسابات سياسية تؤثر علينا ولسنا ممن يخضع للترغيب أو للترهيب
بوتين: نرفض التهديدات وقواتنا مستعدة دائما والغرب يريد نسيان دروس الحرب العالمية الثانية
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
المقاومة الإسلامية: هجوم كفرجلعادي أصاب غرفة عمليات القيادة العسكرية الاسرائيلية بالمنطقة بشكل مباشر وأوقع ضباطها وجنودها بين قتيل وجريح
منذ 1 ساعة
9 May، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بانفجار نفق مفخخ شرق رفح بغزة
المقاومة الاسلامية ترد على استهداف المجاهدين في بافليه وتستهدف مواقع ومستوطنات العدو
قصف مدفعي صهيوني في منطقة عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة