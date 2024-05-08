إعلام العدو: المقتول هو ضابط وقائد في وحدة النخبة “يمام” وأُصيب بجراح خطيرة في طولكرم خلال الأيام الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 16:52

إعلام العدو: المقتول هو ضابط وقائد في وحدة النخبة “يمام” وأُصيب بجراح خطيرة في طولكرم خلال الأيام الماضية

منذ 2 ساعة 8 May، 2024
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