جيش العدو الاسرائيلي يعيد اعتقال الشقيقين المحررين ظاهر وطاهر عقاب راضي من بلدة اللبن الغربية قضاء رام الله بالضفة المحتلة بعد أسبوع من الإفراج عنهما – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 03:40

جيش العدو الاسرائيلي يعيد اعتقال الشقيقين المحررين ظاهر وطاهر عقاب راضي من بلدة اللبن الغربية قضاء رام الله بالضفة المحتلة بعد أسبوع من الإفراج عنهما

منذ 1 ساعة 8 May، 2024
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