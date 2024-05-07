قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشرقية لشمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 23:04

قصف مدفعي صهيوني يستهدف المناطق الشرقية لشمال قطاع غزة

منذ 59 mins 7 May، 2024
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