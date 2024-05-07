المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا (قرية طربيخا ‏اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 20:02

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا (قرية طربيخا ‏اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة

منذ 42 mins 7 May، 2024
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