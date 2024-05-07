المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال الاسرائيلي ارتكب أكثر من 400 مجزرة في محافظة رفح وحدها منذ بداية الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 20:02

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال الاسرائيلي ارتكب أكثر من 400 مجزرة في محافظة رفح وحدها منذ بداية الحرب

منذ 1 ساعة 7 May، 2024
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