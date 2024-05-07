حماس: هنية والنخالة استعرضا الاجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ  ‫الاتفاق بعد ان اتخذت المقاومة قرارها المستند الى الرؤية الواعية  – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 00:06

حماس: هنية والنخالة استعرضا الاجراءات المطلوبة لضمان تنفيذ  ‫الاتفاق بعد ان اتخذت المقاومة قرارها المستند الى الرؤية الواعية 

منذ 32 mins 6 May، 2024
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