إعلام العدو: مقتل جنديين وإصابة 2 آخرين أحدهما حالته حرجة جراء سقوط مسيّرة انتحاريّة في المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 14:44
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إعلام العدو: مقتل جنديين وإصابة 2 آخرين أحدهما حالته حرجة جراء سقوط مسيّرة انتحاريّة في المطلة
منذ 1 ساعة
6 May، 2024
عاجل
المطلة
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