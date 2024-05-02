اعلام العدو: متظاهرون بينهم أهالي المحتجزين لدى حماس يقطعون طريق “ايالون” في تل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 08:56
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المقاومة الاسلامية: استهداف مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة
المقاومة الاسلامية: استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالاسلحة الصاروخية
كتائب القسام دكت القوات الصهيونية المتواجدة في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل
الإعلام الحكومي: ندعو إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميا
مدفعية العدو الصهيوني تقصف أطراف علما الشعب ودبابة ميركافا استهدفت بقذيفة اطراف بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان
حمدان: المقاومة في الميدان دخلت مرحلة جديدة وهي مرحلة الاشتباك الدائم مع العدو ومعنويات المقاومين عالية جداً
حمدان للمنار: ألوية النخبة الصهيونية انهارت في قطاع غزة وقدرات المقاومة لا تزال عالية
حمدان: الاتصال بين قيادة المقاومة في غزة والمكتب السياسي للحركة متواصل وله أساليبه وأدواته
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة"1701" الصهيونية: حزب الله أطلق خلال شهر 574 صاروخا وقذيفة و10 صواريخ ثقيلة و74 صاروخا مضادا للدروع و61 مسيرة
الوزير حمية: لبنان ملتزم المعايير الدولية المتعلقة بسلامة وامن الملاحة الجوية في أجوائه وتشويش العدو خطرٌ محدق عليها
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
اعلام العدو: متظاهرون بينهم أهالي المحتجزين لدى حماس يقطعون طريق “ايالون” في تل ابيب
منذ 11 mins
2 May، 2024
عاجل
أهالي المحتجزين
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