حماس: نثمن عالياً موقف الرئيس الكولومبي “غوستافو بيترو” الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل، على ضوء استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ونعتبر هذا الموقف انتصاراً لتضحيات شعبنا ولقضيته العادلة – موقع قناة المنار – لبنان
حماس: نثمن عالياً موقف الرئيس الكولومبي “غوستافو بيترو” الذي أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل، على ضوء استمرار حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال النازي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ونعتبر هذا الموقف انتصاراً لتضحيات شعبنا ولقضيته العادلة