استشهاد امرأة فلسطينية متأثرة بإصابتها في قصف مدفعي صهيوني استهدف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 04:02

استشهاد امرأة فلسطينية متأثرة بإصابتها في قصف مدفعي صهيوني استهدف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 10 mins 1 May، 2024
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