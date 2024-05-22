اعلام العدو: انفجار في آلية عسكرية اسرائيلية جراء عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 01:56

اعلام العدو: انفجار في آلية عسكرية اسرائيلية جراء عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في جنين

منذ 50 mins 22 May، 2024
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