مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة كفركلا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 00:58

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة كفركلا في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 30 April، 2024
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