مراسل المنار: موقع الرادار الصهيوني في مزارع شبعا هدفًا للصواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 18:48

مراسل المنار: موقع الرادار الصهيوني في مزارع شبعا هدفًا للصواريخ

منذ 1 ساعة 30 April، 2024
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