طيران العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا في مخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2024 - 03:46

طيران العدو الاسرائيلي يستهدف منزلا في مخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 27 April، 2024
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