الشيخ قاسم : لن تقبل أن يتجاوز العدو حدود المواجهة الموجودة حالياً في الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 10:10

الشيخ قاسم : لن تقبل أن يتجاوز العدو حدود المواجهة الموجودة حالياً في الجنوب

منذ 16 mins 21 April، 2024
الشيخ نعيم قاسم
لبنان

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مقابلة أجرتها معه قناة NBC News الأميركية، أن” المقاومة الإسلامية لا تريد حرباً كبرى ولا حرباً شاملة، لكنها لن تقبل أن يتجاوز العدو حدود المواجهة الموجودة حالياً في الجنوب”. وقال ‏سندخل في الحرب بقوة كلما ساءت الأمور أكثر في عملية المواجهة ، وشدد الشيخ قاسم على أنَّ” مساندة غزة أدَّت غرضها من خلال تهجير أكثر من مئة ألف صهيوني واستدراج حوالي ثلث قوة جيش العدو  و أجهزته الأمنية وإشغالها. كما لفت إلى أنَّ العمليات في الجنوب ستتوقف بشكل آلي إذا توقفت الحرب في غزة”.

المصدر: موقع المنار

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