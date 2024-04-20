المقاومة الاسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتصيبها اصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 15:28
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العدوان الصهيوني على قطاع غزة المدعوم من الغرب يتواصل لليوم الـ197 على التوالي وعدد الشهداء والجرحى يقارب الـ111 ألفًا
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 37 شهيدًا و68 جريحًا
بلدية دير البلح: الاستهداف المتعمد للمنظومة الصحية يأتي في سياق سياسة العدو لتفريغ القطاع وجعله غير صالح للحياة
7 شهداء وعشرات الجرحى والمعتقلين جراء اقتحام العدو المتواصل لليوم الثالث على التوالي لمخيم نور شمس بالضفة المحتلة
سرايا القدس ـ كتيبة طولكرم: مجاهدونا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال واستهدافها بالرصاص والعبوات في مخيم نور شمس
نادي الأسير الفلسطيني: قوات العدو اعتقلت 30 مواطنًا من الضفة الغربية المحتلة منذ مساء الجمعة
خلية الإعلام الأمني في العراق: استشهاد عنصر في الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين في انفجار في قاعدة كالسو العسكرية شمال بابل
القيادة المركزية الأميركية تنفي أن تكون الولايات المتحدة قد نفذت ضربات جوية على العراق فجر اليوم
وزير الخارجية المصري من تركيا: علينا تجنب محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية التركي: نعمل بالتنسيق مع مصر على وقف الحرب على غزة ونحذر من تداعيات التوتر بين "إسرائيل" وإيران
الشرطة الأميركية تعتقل عشرات الطلاب خلال مشاركتهم في احتجاجات مؤيّدة للشعب الفلسطيني في جامعة كولومبيا
الشرطة الأميركية تعتقل عشرات الطلاب خلال مشاركتهم في احتجاجات مؤيّدة للشعب الفلسطيني في جامعة كولومبيا
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مجموعة السبع: نؤكد معارضتنا شن عملية عسكرية اسرائيلية في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الاسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتصيبها اصابة مباشرة
منذ 1 ساعة
20 April، 2024
عاجل
المقاومة الاسلامية
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