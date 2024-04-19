المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد حسن السيد عبد المحسن فضل الله “أبو هادي” مواليد عام 1969 من بلدة عيناثا وسكان بلدة خربة سلم في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 16:44

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد حسن السيد عبد المحسن فضل الله “أبو هادي” مواليد عام 1969 من بلدة عيناثا وسكان بلدة خربة سلم في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 1 ساعة 19 April، 2024
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