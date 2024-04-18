طيران العدو الاسرائيلي تستهدف منزلا قرب جامعة القدس المفتوحة بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 21:12
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المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد جميل الشامي "ابو زهراء" من بلدة كفركلا والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد حمادة "فلاح" من بلدة الدوير والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
المقاومة الإسلامية استهدفت مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة)
المقاومة الإسلامية: استهدفنا مستعمرة يرؤون ردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصا بلدتي كفركلا والخيام
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة حانيتا بالأسلحة الصاروخية
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعا لجنود العدو في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابته بشكل مباشر
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد جميل الشامي "ابو زهراء" من بلدة كفركلا والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
195 يوماً على العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من أمريكا ودول أوروبية وسط تفاقم الكارثة وارتكاب المزيد من المجازر
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 71 شهيداً و106 اصابات في الـ24 ساعة الماضية
الاعلام الحكومي بغزة: عثرنا في مجمع الشفاء على جثامين لنساء ومسنين وجرحى تم تكبيل أيدي بعضهم وتجريدهم من ملابسهم
الاعلام الحكومي بغزة: شمال قطاع غزة بات من دون أي خدمة صحية حقيقية في ظل محدودية قدرة المستشفى الأهلي العربي
الأمين العام للأمم المتحدة: الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية ولا ينقصه سوى خطأ واحد لنشوب نزاع أوسع مدمر
غوتيريش: حان الوقت لوضع حد لهذه الدوامة من الانتقام الدموي ووضع حد للأعمال العدائية في غزة سينزع فتيل التوتر في المنطقة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: الدول الغربية أخفقت في إصدار بيان يدين الهجوم على قنصليتنا
عبد اللهيان: التزمنا طويلا بضبط النفس لكن لم يكن لدينا خيار سوى الرد على العدوان بعد قصف قنصليتنا
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: الموقف الرسمي لمعظم الدول العربية والإسلامية يتصدر دائرة المتخاذلين عن نصرة فلسطين
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من الكيان الصهيوني سيقابل برد حازم وسيجعله يندم
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: عدم تسهيل وصول مساعدات كافية لغزة يعني حكماً بالإعدام على الفلسطينيين
معاريف: صور اقمار اصطناعية تظهر اصابة واحدة على الاقل في أحد مباني المفاعل النووي في ديمونا واصابتين بمحيطه
قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية: واجهنا الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة
NBC الاميركية: غوغل تطرد 28 موظفاً بعد اضرابهم احتجاجاً على عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة والجيش "الاسرائيليين"
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
طيران العدو الاسرائيلي تستهدف منزلا قرب جامعة القدس المفتوحة بمدينة غزة
منذ 56 mins
18 April، 2024
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