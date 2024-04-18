دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 25 نيسان، لدرس اقتراحي القانونين المعجلين المكررين المدرجين على جدول الاعمال الآتي:

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ اقصاه 31/5/2025، المقدم من النائب جهاد الصمد.

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، سندا لأحكام القانون رقم 289/2014 والقانون رقم 59/2017، المقدم من النواب: جهاد الصمد، وعلي حسن خليل، وابراهيم كنعان، وامين شري، وطوني فرنجية وحسن مراد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام