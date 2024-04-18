الأمم المتحدة: مقتل نحو 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2024 - 15:06

الأمم المتحدة: مقتل نحو 14 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب

منذ 1 ساعة 18 April، 2024
f13aaa16b2ef7486287c74e214a52793
أخبار دولية - الأمم المتحدة

أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” كاثرين راسل أن أكثر من 13800 طفل في قطاع غزة قتلوا منذ بدء العدوان الصهيوني.

أضافت خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس حسب بيان لمنظمتها: “لقد أصيب الآلاف، وهناك آلاف على شفا المجاعة”.

وفي بيان منفصل، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة : “إن طفلا واحدا يصاب أو يموت كل 10 دقائق في غزة”.

وقالت المتحدثة باسم “اليونيسف” تيس إنغرام التي زارت غزة أخيرًا، خلال مؤتمر صحافي في جنيف الثلثاء، إن ما أذهلها هو “عدد الأطفال الجرحى الذين رأتهم”.

أضافت: “ليس فقط في المستشفيات، ولكن في الشوارع، في ملاجئهم الموقتة”.

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة