صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: ارتفاع عدد الإصابات جراء الهجوم الذي نفذه حزب الله على مركز في عرب العرامشة إلى 11 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 16:14

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: ارتفاع عدد الإصابات جراء الهجوم الذي نفذه حزب الله على مركز في عرب العرامشة إلى 11

منذ 1 ساعة 17 April، 2024
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