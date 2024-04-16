مراسل المنار: غارتان للطيران الحربي الصهيوني على بلدتي المنصوري وياطر في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 23:28

مراسل المنار: غارتان للطيران الحربي الصهيوني على بلدتي المنصوري وياطر في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 16 April، 2024
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