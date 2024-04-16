إعلام العدو: وقوع أضرار في البنية التحتية والممتلكات جراء سقوط صواريخ في كريات شمونه – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 16 2024 - 21:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
16 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الاسلامية تشن هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على دفعتين مستهدفة منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل
المقاومة الاسلامية: المسيرات الانقضاضية أصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين قتيل وجريح في بيت هلل
المقاومة الاسلامية تستهدف مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون ردا على الاعتداءات على القرى وخصوصا الشهابية وعين بعال
المقاومة تستهدف مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بصواريخ الكاتيوشا ردا على اعتداءات العدو على الشهابية وعين بعال
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد اسماعيل يوسف باز "ابو جعفر" من بلدة الشهابية شهيدا على طريق القدس
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد حسين مصطفى شحوري "جابر" من الشهابية جنوب لبنان شهيدا على طريق القدس
المقاومة الإسلامية تزف على طريق القدس الشهيد المجاهد محمود ابراهيم فضل الله مواليد 1975 من بلدة عيناتا جنوبي لبنان
العدوان الصهيوني المدعوم من الغرب متواصل على غزة لليوم الـ193 وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين
الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 33843 شهيدا و76575 إصابة
مراسل المنار: 10 شهداء على الاقل جميعهم من الاطفال في قصف صهيوني استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال يسعى لإخلاء بيت حانون وشرقي جباليا في جريمة جديدة تحت غطاء مدفعي عنيف
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: كل جرائم الاحتلال ومخططات التهجير ستفشل وتتحطم على صخرة صمود وتضحيات ومقاومة شعبنا
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: 16 أسيرا من قطاع غزة قتلوا في سجون الاحتلال فيما العالم صامت ومتواطئ مع الاحتلال
وزير الدفاع الباكستاني: هجوم ايران على "اسرائيل" ردا على قصف قنصليتها في دمشق كان مشروعا
وزير البحرية الاميركية: انفقنا مليار دولار لاحباط 130 هجوما على سفن أميركية بالشرق الاوسط خلال الاشهر الـ 6 الماضية
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
إعلام العدو: وقوع أضرار في البنية التحتية والممتلكات جراء سقوط صواريخ في كريات شمونه
منذ 59 mins
16 April، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
الطيران الحربي الصهيوني يشن غارتين على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
حركة أمل تزف الشهيد المجاهد حسين قاسم كرشت من بلدة حناويه الجنوبية والذي ارتقى اثر العدوان الصهيوني على بلدة عين بعال
العدو الاسرائيلي ينسف مبان شمال النصيرات وسط قطاع غزة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
رأيكم يهمنا
شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق
مشاركة