إعلام العدو: اندلاع حريق في منطقة يفنيئيل في طبريا بعد سقوط صاروخ من دون تفعيل أنظمة الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2024 - 15:52

إعلام العدو: اندلاع حريق في منطقة يفنيئيل في طبريا بعد سقوط صاروخ من دون تفعيل أنظمة الإنذار

منذ 40 mins 16 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة