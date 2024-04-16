برنامج الأغذية العالمي: كي نتغلب على المجاعة في غزة نحتاج إلى وقف إنساني لإطلاق النار ووصول أوسع للمناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2024 - 09:46

برنامج الأغذية العالمي: كي نتغلب على المجاعة في غزة نحتاج إلى وقف إنساني لإطلاق النار ووصول أوسع للمناطق

منذ 27 mins 16 April، 2024
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