دخل كيان العدو الاسرائيلي في حالة من الاستنفار القصوى على مستوى جبهاته الداخلية والعسكرية مع اعلان المتحدث باسم جيش العدو ان الرد الايراني على هجوم القنصلية الايراني في دمشق قد بدأ بعد رصد طائرات من دون طيار تنطلق من الاراضي الايرانية.

واتخذت سلطات العدو قرارا بوقف التعليم ومنع التجمعات على الاراضي المحتلة ابتداءً من الليلة وكذلك اقفال المجالات الجوية ابتداء من الواحدة بعد منتصف الليل داعية المستوطنين الى التوجه مباشرة الى الغرف المحصنة عند اي تطور.

كما أصدرت الجبهة الداخلية الصهيونية بتقييد الانشطة تحسباً للتصعيد، هذا ويجري وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت تقييما للأوضاع مع رئيس أركان جيشه هرتسي هاليفي وكبار أعضاء المؤسسة الأمنية.

وسبق ان حذرت اوساط صهيونية عديدة من التورط في مواجهة مباشِرة مع ايران لان تل ابيب لن تكون قادرة على الحسم فيها، كما انها غير قادرة على الحسم حاليا امام حماس في غزة.

المصدر: قناة المنار