بمناسبة عيد الفطر السعيد، بقام وفد من إتحاد النقابات الصحية والعمالية في البقاع، ضم رئيس نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع الحاج جمال طليس، يرافقهم أعضاء من المجلس التنفيذي من الاتحاد والنقابة بزيارة جنة الشهداء في بعلبك، وقرأوا الفاتحة على أضرحة الشهداء الشهداء.

وأكد زريق ان “الشهداء أمراء أهل الجنة وهبونا الحياة الكريمة وبفضلهم نحيا اعزاء”. واضاف “الشهداء كانوا وسيبقون النور الذي يضيء لنا دروب الحياة، وسبل تحقيق النصر على انفسنا، وعلى عدونا”.

بدوره، عاهد طليس باسم التعبئة العمالية في قسم نقابات البقاع بحزب الله على المضي في خط المقاومة والحضور في ميادين جهادها الى جانب رجالها الابطال، وستبقى راية النصر مرفوعة بايديهم عالية خفاقة تنقلنا من نصر الى نصر”.

المصدر: موقع المنار