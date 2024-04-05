يتوافد آلاف الفلسطينيين من مختلف مناطق الضفة والقدس إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وفرضت قوات الإحتلال قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددًا منهم من الدخول.

وأعادت قوات الإحتلال عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.

وسُجلت احتكاكات بين جنود الإحتلال والمواطنين الذين توجهوا للصلاة، وتحديدًا في منطقه باب الأسباط، حيث اعتقلت قواته منذ ساعات الصباح ثلاثه شبان لم تعرف هويتهم بعد.

وأعلنت شرطة الإحتلال الإسرائيلية، نشر 3600 عنصر بمدينة القدس الشرقية، في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

المصدر: وكالة يونيوز