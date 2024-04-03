إعلام العدو: إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه موقع للجيش “الاسرائيلي” في هار دوف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 15:38
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إعلام العدو: إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه موقع للجيش “الاسرائيلي” في هار دوف
منذ 24 mins
3 April، 2024
عاجل
المقاومة الاسلامية
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