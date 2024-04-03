إعلام العدو: إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه موقع للجيش “الاسرائيلي” في هار دوف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 3 2024 - 15:38

إعلام العدو: إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه موقع للجيش “الاسرائيلي” في هار دوف

منذ 24 mins 3 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة