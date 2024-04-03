أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة ادارية رقم 9/2024 تقضي باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد الفطر السعيد. ونصت المذكرة على ما يلي:

“استنادا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي الى تعيين الاعياد والمناسبات الرسمية،

ولمناسبة عيد الفطر السعيد ،تقفل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في اليومين الاول والثاني من أيام العيد، وذلك وفق إعلان دار الفتوى للأول من شوال (أول أيام عيد الفطر ) وإعلان المجلس الشيعي الاعلى للأول منه.

وفي حال تطابق توقيت وقوع العيد في اليوم عينه، يكون الاقفال يومين فقط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام