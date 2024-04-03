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April 3 2024 - 12:30

سبعة قتلى وأكثر من 736 جريحا في زلزال تايوان في حصيلة جديدة

منذ 32 mins 3 April، 2024
تايوان
أخبار دولية - تايوان

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تايوان اليوم وبلغت قوته 7,4 درجات إلى سبعة أشخاص، كما ارتفع عدد المصابين إلى 736، بحسب جهاز الإطفاء الوطني، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وقضى جميع الضحايا في هوالين، وهي منطقة جبلية على الساحل الشرقي لتايوان قريبة من مركز الزلزال.
وقال مسؤولون إن :”الزلزال هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عقود، وحذروا من احتمال وقوع المزيد من الهزات في الأيام المقبلة”.
وضرب الزلزال قبيل الساعة 8,00 صباحا بالتوقيت المحلي (00,00 ت غ) وحدد المركز الأميركي للمسح الجيولوجي مركزه على مسافة 18 كيلومترا جنوب مدينة هوالين وعلى عمق 34,8 كيلومترا.

المصدر: مواقع

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